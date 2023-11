Muling nangulit ang service provider Smartmatic sa Commission on Elections (Comelec) na ibasura ang petisyon ng disqualification sa kanila kaugnay ng bidding para sa 2025 automated election.

Sa isang statement nitong Sabado, nanindigan ang Smartmatic na ang akusasyon sa naging dayaan noong 2022 elections ay walang basehan at walang sapat na ebidensiya.

“The petitioners’ clear objective is both political, attempting to delegitimize the government, and commercial, supporting Smartmatic competitors. These claims are unfounded, presented as facts but lacking any evidence,” ayon sa Smartmatic.

Noong Hunyo 15, naghain ng petisyon sina dating Department of Information and Communications Technology chief Eliseo Mijares Rio Jr., Augus-to Cadelina Lagman, Franklin Fayloga Ysaac at Leonardo Olivera Odono laban sa Smartmatic.

Diniin nila na ang Smartmatic ay nabigong tumupad sa ilang “minimum system capabilities that resulted in seriou¬s and grave irregularities in the transmission and receipt of election return” noong 2022 elections.

“The petitioners have not demonstrated a single vote discrepancy. The automated system’s accuracy has been consistently proven, validated by Come¬lec’s records, Random Manual Audits, and independent audits and recounts by watchdogs like LENTE and PPCRV,” depensa ng Smartmatic.

Hindi pa napapagbotohan ng Comelec en banc ang petisyon pero sinabi ni chairman George Garcia na isinumite na ang draft resolutions sa mga miyembro ng en banc.