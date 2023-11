Sarah, Bamboo binakbakan ng intriga Laguna concert

Very successful ang last leg ng concert nina Sarah Geronimo at Bamboo sa Laguna nitong Biyernes ng gabi.

Base sa kuwento ng kaibigan ko na nanonood mismo sa Sta. Rosa, Laguna Multi-Purpose Complex, napuno naman daw ang napalaking venue bago pa magsimula ang concert ng 8:30om matapos ang mga pa-games sa audience.

Sulit na sulit daw ang binayarang ticket sa galing ng perfomances ng dalawang OPM icons.

Nasa kondisyon daw ang boses ni Sarah hindi katulad ng concert nila sa Cebu noong October 13 dahil malat na ang boses ng Popstar Royalty. Kung matatandaan, nag-viral pa ‘yung pag-rescue ni Bamboo kay Sarah nang hirap kantahin ng misis ni Matteo Guidicelli ang ‘Himala’. Halatang-halata kasi ang pagkamalat ng boses nito at hirap abutin ang nota ng kanta.

Pero kuwento ng aming kaibigan, bago raw magsimula ang concert ay may mga Marites daw na pinag-uusapan sa mismong venue na nagbaba raw ng presyo ng tickets para mapuno ang venue. Kaloka.

Siyempre hindi naniwala ang fans ni Sarah kasi halos puno na raw ang venue bago pa man magsimula ang show.

Pero sa official Facebook page ng EKG Productions, isa sa producers ng concert, noong Biyernes ng umaga ay sunod-sunod ang post nito na may mga ilang tickets pa raw na available.

May mga announcements din sila sa kanilang social media accounts na may kinalaman sa concert. Dahil nagse-celebrate sila ng 8th Anniversary, naglabas sila ng walong iba’t ibang promo sa pagbebenta ng tiket. Dito makikita ang mga discounted priced tickets, may pa-buy 5 tickets and get one ticket free, may raffle pa para sa photo op with Sarah and Bamboo, may free gift certificates mula sa isang sponsor na spa massage salon, namigay rin sila ng free tickets sa winners ng sing & dance contest nila at kung ano-ano pang giveaways, ha!

Dapat noon pang September 29 ginanap ang concert sa Laguna pero rescheduled nga ito. Kaya ito ang naging huling concert together nina Sarah, Bamboo sa bansa.

Unang napanood ang ‘Sarah x Bamboo Live’ concert noong July 7 sa Araneta Coliseum. Nasundan ito noong September 22 sa SMX Lanang Convention Center, Davao City. Noong October 13 naman sila nag-show sa IEC Convention Center in Cebu at sa SMX Convention Center Clark, Pampanga nitong October 29.

Congratulations to Sarah G and Bamboo, for sure dahil sa success na kanilang concert series, inaabangan na rin ito ng mga kababayan natin abroad. (Ogie Narvaez Rodriguez)