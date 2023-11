MAGSASAMPA ng kasong sibil at kriminal ang isang Filipino construction company laban sa German information technology (IT) firm na Dermalog dahil iba’t iba umanong anomalya partikular ang kabiguan nitong bayaran ang napagkasunduan nilang share sa P3.14 bilyong Land Transportation Management System (LTMS) project ng Land Transportation Office (LTO).

Ayon kay Ricardo Gao Pronove III, legal advisor ng Verzontal na isa sa mga joint venture agreement (JVA) partner sa multi-bilyong LTMS project ng LTO, niloko sila ng Dermalog na aniya ay batbat ng katiwalian ang opeasyon.

Tinukoy ni Pronove ang hindi umano pagbabayad ng Dermalog sa 25 % share ng Verzontal sa proyekto kahit nakumpleto na ang civil, mechanical at electrical works na kailangan para sa LTMS project.

Iginiit ng abogado na pinaniwala rin ng Dermalog ang Verzontal na nasa P278 milyon lang ang electromechanical work gayung P390 milyon ang nakasaad sa kontrata nito.

Ipinaliwanag ni Pronove na kasama sa kasong sibil na isasampa nila laban sa Dermalog ang hindi nito pagbabayad sa serbisyo ng Verzontal sa konstruksyon ng IT center ng LTO habang laglag naman aniya sa kasong kriminal ang mga nasilip nilang anomalya ng German IT firm sa LTMS project.

Kabilang aniya rito ang biglaang pagterminate ng Dermalog sa JVA nang walang abiso sa Verzontal.

“We don’t want to partner with them anymore because they are conducting it illegally. They are violating the contract,” diin ni Pronove.

Ihahain aniya nila ang nasabing mga kaso anumang araw ngayon.