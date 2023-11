Kinumpirma ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. nitong Sabado ang paglaya ng Filipino caregiver na si Gelienor “Jimmy” Pacheco noong Biyernes matapos bihagin ng Palestinian militant group Hamas ng ilang linggo.

“I am overjoyed to confirm that a Filipino, Mr. Gelienor “Jimmy” Pacheco, was among the first group of 24 hostages released by the Hamas yes-terday,” saad ni Pa¬ngulong Marcos sa kanyang official X [dating Twitter] account.

Ayon sa pangulo, si Pacheco ay nasa kustodiya na ngayon ng Philippine Embassy sa Israel.

Pinuri naman ni Marcos ang Philippine Foreign Services at ang gobyerno ng Qatar dahil sa naging papel nila sa pagpapalaya kay Pacheco.

Si Pacheco, 33-anyos, ay hinostage noong October 7. Kasamang pinalaya noong Biyernes ang 13 Israeli at 10 Thai. Kapalit nito, pinalaya naman ng Israel ang 39 Palestinian.

Sinabi ni Marcos na patuloy naman na inaalam ng gobyerno ang kinaroroonan ng isa pang Pinoy na si Noralyn Babadilla na unang napaulat na kasama sa hinostage ng Hamas group.

Tiniyak ng pangulo na hindi magsasayang ng oras ang gobyerno para mapalaya rin si Babadilla kung makukumpirmang hostage rin ito ng Hamas.

“We remain concerned over the whereabouts of our other national, Ms. Noralyn Babadilla, and are sparing no effort to locate and secure her if she is indeed found to be one of the hostages,” ani Marcos.

“We pray for the continued success of the truce and for all hostages to be released,” dagdag pa niya.