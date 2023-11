Matagal ko nang ginagamit ang mga salitang ‘pagkakataon’, ‘nagkataon’, at ‘nataon’ o ‘itinaon,’ pero kailan ko lang nalaman na ang salitang-ugat na ‘taon’ ay iba pala sa kahulugan ng alam nating taon na ‘year’ sa Ingles.

Kapag tinanong kung ilang taon ka na, tiyak ang sagot, dahil tiyak din naman ang taon kung kailan ka ipinanganak. May mga ginagawa tayo taon-taon sa mga tiyak na petsa tulad ng Pasko o Bagong Taon.

Malinaw sa atin ang ating mga plano sa buhay na gagawin sa susunod na taon lalo’t malapit nang matapos ang kasalukuyang taon. Dahil lagi kong ginagamit kaya itong salitang ‘taon’ na ito ang inaakala kong nasa ubod ng salitang ‘pagkakataon’.

Lagi na, kapag naaanyayahan ako sa isang okasyon bilang tagapagsalita, tinatapos ko ang aking talumpati sa pamamagitan ng pagsasabing salamat sa pagkakataon. Binigyan ako ng tsansang magsalita at pakinggan. Binigyan ako ng pagkakataon. Nagpapasalamat ako sa pagkakataon na nakilala ko ang isang tao, o muling nakita ang isang kaibigan lalo’t hindi sinasadya ang pagkikita. Pagkakataon nga naman. Nagkataon, nagkatagpo.

Nagkataon naman kapag may dalawang pangyayaring nagkasabay. Kaarawan na nagkataon din na kasalan. Unang araw ng klase at nagkataon na may bagyo kaya suspendido agad ang pasok. Itinaon ang pagdiriwang ng kaarawan sa pagdiriwang ng pagtatapos sa kolehiyo para nga naman iisang handaan na lamang. Sinasadya kapag itinaon.

Pero nang pagnilayan ko ang paksa ko sa espayong ito, noon ko lang inalam kung may iba pang kahulugan ang taon bukod sa nakagisnan nating kahulugan. At totoo, sabi ng UP Diksiyonaryong Filipino, bukod sa pananda ng edad, ang ‘taon’ ay ‘pagkaganap nang magkasabay sa isang pook o panahon’. Gaya nga ng sa salitang ‘pagkakataon’.

Hindi natin maaaring pigilin ang paglipas ng taon. Bawat araw na lilipas ay pagbuo sa isa na namang bagong taon. Mapaplano natin ang gagawin sa buong isang taon. Maaaring matupad ayon sa plano, o hindi. At sa lahat ng mangyayari sa atin sa bawat taon, ilang beses tayong mabibigyan ng pagkakataon.

Pagkakataon na ayusin ang buhay. Pagkakataon na pagbutihin ang trabaho. Kung may pagkakamali, bibigyan tayo ng pagkakataon para makagawa nang tama at mabuti. Tumatanggap tayo ng pagkakataon. At tama lang na magbigay din tayo ng pagkakataon sa iba.

Pahalagahan natin ang pagkakataong ito dahil gaya ng lumilipas na taon, maaaring hindi na bumalik ang pagkakataon. Subukan nating alalahanin ang mga tao o institusyon na nagbigay sa atin ng pagkakataon noong panahong nagsisiumula pa lamang tayo sa kung anumang gawain na eksperto tayo ngayon.

Kung may mangyayari namang may manghihingi ng pagkakataon sa iyo, lalo’t unang beses niyang gagawin ang isang bagay, pagbigyan. Hindi naman tayo nagsimula bilang matatanda na’t niluma ng maraming taon. Marami tayong alam sa buhay na natutuhan lang natin nang bigyan tayo ng pagkakataon sa buhay.

Marami tayong natamo dahil sa pagkakataon, at nagkataon namang tayo lamang ang naroon.

***

Para sa inyong mungkahi at puna, maaari kayongmagpadala ng mensahe sa akin sa jwedelosreyes@yahoo.com o sundan ninyo ang aking Facebook account dito: https://www.facebook.com/joselito.d.delosreyes