Inianunsyo ng Pag-IBIG Fund noong Biyernes na ang calamity loan ng ahensiya ay handang tumulong sa mga miyembrong naapektuhan ng lindol sa southern Mindanao at baha sa Eastern Visayas.

“Pag-IBIG Fund has allocated calamity loan funds to help affected members in Saranggani, Davao Occidental, Glan, Sarangani Province, General Santos City and other parts of Mindanao, as well as Eastern Samar, Northern Samar and distressed areas in Eastern Visayas recover from the devas-tation caused by last week’s earthquake and floods. We are also working closely with local government units in these areas, in line with the call of President Ferdinand Marcos, Jr. to extend all the necessary help to our fellow Filipinos in these calamity-hit areas,” ayon kay Secretary Jose Rizalino L. Acuzar ng Department of Human Settlements and Urban Development at Chairperson ng 11-member Pag-IBIG Fund Board of Trustees.

Sa ilalim ng Pag-IBIG Calamity Loan, ang mga kwalipikadong miyembro ay maaaring humiram ng hanggang sa 80% ng kanilang kabuuang Pag-IBIG Savings.

Ang utang ay babayaran sa loob ng hanggang tatlong taon, na may palugit na tatlong buwan upang ang paunang pagbabayad ay dapat bayaran lamang sa ikaapat na buwan pagkatapos mailabas ang utang. Maaaring mag-apply ang mga kwalipikadong borrower para sa calamity loan sa loob ng 90 na araw mula sa petsa kung kailan idineklara ang isang lugar sa ilalim ng state of calamity.

Inihayag naman ni Pag-IBIG Fund Chief Executive Officer Marilene C. Acosta na nakapaglabas na ang ahensya ng P2.48 bilyon na calamity loan para matulungan ang 149,607 na miyembro sa mga lugar na tinamaan ng kalamidad sa bansa noong Oktubre ng taong ito.