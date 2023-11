Inihayag ng Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) na wala pa silang natatanggap na mga reklamo sa pekeng P1,000 polymer bills.

Ayon kay Atty. Renee Mark Fajardo, Senior Investigation Officer, Payments & Currency Investigation Group ng BSP, napakahirap pekein ang P1,000 polymer note.

“Mahihirapan silang gayahin ang polymer banknote,” diin ni Fajardo sa isang radio interview.

“If you look at the polymer banknote right now, ‘yong clea¬rer na vertical window doon sa kanan sa Sampaguita small window doon, mahirap si-lang gayahin dahil embedded sa polymer ‘yong image na nandoon. Hindi mo mapi-print,” paliwanag pa niya.

Aniya, ang madalas pekein ay mga paper based na salapi na denominasyon ng P1,000 at P500 habang bihira naman ang namemeke ng P100.

Payo ng BSP official sa publiko, maging mapagmatiyag sa pagtanggap ng pera.

Nanawagan naman ang isang opisyal ng BSP na huwag masyadong lukutin ang P1,000 polymer bill dahil baka hindi na ito tanggapin.

Maaari lang umano itong tupin ng isa o dalawang beses pero iwasang lukutin o kumusin na maaaring ikasira ng bank note.

Nakiusap din ang BSP sa publiko na unawain ang mga kahera ng supermarket kung kinikilatis ang mga binebayad nilang salaping pera para matiyak na hindi ito peke.