Ninong Ry nag-dyowa reveal sa premiere night

Grabe ang tilian kay Ninong Ry sa premiere night ng ‘Shake, Rattle & Roll Extreme’, ha! Kaloka kasi ang mga eksena niya na humamig talaga ng palakpakan, sigawan.

“Ang tigas-tigas ng katawan ko. Hahahaha!

“Pero nakakatuwa, hindi ko in-expect na ganun siya lalabas. Sobrang ganda. Medyo na-anxiety ako, dahil nakakapagod siya panoorin. Hahahaha! Ang galing.

“‘Yung sa amin, nakakatawa, at nandun lahat ng elements na hinahanap natin.

“Medyo weird na ang daming sumisigaw, pumapalakpak. Kasi ‘pag nagba-vlog ako, kami-kami lang. Pero maraming salamat,” masayang chika ni Ninong Ry.

At siyempre, sa premiere night na `yon din nangyari ang dyowa reveal. Yes, may dyowa nga si Ninong Ry at buntis ngayon.

At dapat lang na maging proud si Ninong Ry sa kanyang dyowa, dahil bukod sa maganda, seksi ito kahit buntis.

At tahimik lang ang dyowa ni Ninong Ry, na patawa-tawa lang sa tabi niya.

Bongga!

(Dondon Sermino)