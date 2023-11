Maynila, QC, Valenzuela 1-linggong tigang sa tubig

Nakatakdang ayusin ng West Zone concessionaire Maynilad Water Services, Inc. ang linya ng tubig sa Maynila, Quezon City at Valenzuela City kung saan kailangan itong isailalim sa water test, pipe shutdown at ilang serye ng water service improvements mula Nov. 27 hanggang Dec. 4.

Sa inilabas na abiso ng Maynilad, magsasagawa sila ng maintenance projects sa Maynila para makita ang leak detection, pressure test, pressure-reducing valve (PRV) inspection, at decommissioning ng 750-millimeter pipe.

Habang magsasagawa naman ng pressure test sa ilang bahagi ng Quezon City para malaman kung maayos ang agos ng tubig, kasabay na rin ng PRV inspection sa ilang bahagi ng Valenzuela para sa water pressure at maresolba ang ilan pang isyu kaugnay sa suplay ng tubig.

Kaya naman naglabas sila ng schedule ng pagpatay ng supply ng tubig kung saan gagawin nila ito mula gabi hanggang umaga upang walang gaanong apektado sa pagkawala ng tubig.

Sa Nov. 27 hanggang 28 ay mawawalan ng tubig sa ilang barangay sa Maynila bandang alas-8:00 ng gabi hanggang 6:00 ng umaga na magsisimula sa Brgys. 315 hanggang 325, 336 – 343, 349 -352, 462 – 471, 482 – 486, 490 at 491, bandang 10:00 ng gabi hanggang 6:00 AM sa Brgy. Sta. Teresita, QC.

Sa Nov. 28 hanggang 29 mula 10:00 PM hanggang 6:00 AM sa Brgys. Baesa, Bungad and Veterans sa Quezon City.

Sa Nov. 29 to 30 ay sa Brgys. Gulod at Sta. Monica, Nov. 30 to Dec. 1 sa Brgy. Siena, Dec. 1 to 2 mula 10:00 PM hanggang 5:00 AM sa Brgy. Bagbaguin sa Valenzuela City at sa Quezon City naman sa Brgys. San Antonio at Apolonio Samson.

Sa Dec. 2 to 3 ay sa Brgys. Sto. Domingo, Tatalon, Maharlika at N.S. Amoranto, Dec. 3 to 4 sa Brgy. Lourdes sa Quezon City.

