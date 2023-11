Inaprubahan ng Senate Committee on Finance ang mungkahi na maglaan ng pondo para sa training ng mga guro sa pagpapatupad ng Matatag K to 10 curriculum.

Sa ilalim ng Committee report ng Senate Committee on Finance sa General Appropriations Bill (House Bill No. 8980), P1.5 bilyon ang inilaan para sa training ng mga guro para sa Matatag K to 10 curriculum. Unti-unting ipapatupad ang naturang curriculum simula School Year (SY) 2024-2025 para sa kindergarten, grade 1, 4 at 7.

Ayon kay Senador Sherwin Gatchalian, isa ang Matatag K to 10 curriculum sa mga hakbang na magpapaangat sa performance ng mga mag-aaral.

Bago ilunsad ang Matatag K to 10 curriculum, pinuna ng mga eksperto na masyadong siksik ang K to 12 basic edu¬cation curriculum, kung saan masyadong maraming itinuturo sa mga bata. Nagiging sagabal umano ito upang matutunan nila ang mga essential competencies tulad ng literacy at numeracy.

Matatandaang sa naging resulta ng ilang large-scale international assessment tulad ng 2018 Programme for International Student Assessment (PISA), bigo ang mga mag-aaral ng bansa na matutunan ang mga basic competencies. Sa 79 na bansang lumahok sa naturang pag-aaral, Pilipinas ang pinakamababa sa reading at pangalawang pinakamababa sa mathematics at science.