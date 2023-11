Nananatili pa ring problema ng Pilipinas ang malnutrisyon na nangangailangan umano ng pangmatagalang solusyon.

Ayon kay dating Health Secretary at Iloilo Rep. Janette Garin, matutuldukan lamang ang malnuturisyon kung tutukan ng pamahalaan ang pagbib-igay dito ng pang-matagalan solusyon.

“Malnutrition needs a long-term solution,” giit ni Garin.

“Another problem is the availability of safe water because this has contributed a lot to many patients as there are children who experience diarrhea due to drinking of unsafe water,” dagdag ng mambabatas.

Tinukoy ni Garin ang isa pang ugat ng malnutrition ay ang kawalan ng sapat na nutrisiyon ng mga nagbubuntis dahil nagsisimula umano ang nu-trisyon ng isang bata sa sinapupunan pa lamang.

Dahil dito, ayon kay Garin, kailangan magkaroon ng nutrition-related trainings at seminars dahil makakapagbigay ito ng positibong epekto sa pagtugon sa prob-lema ng malnuturisyon. (Eralyn Prado)