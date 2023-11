Malick Diouf halimaw, UP balik sa championship

SA hindi na mabilang na pagkakataon, nagpamalas na naman ng halimaw na laro si reigning MVP Malick Diouf.

Kahapon, mamaw uli si Diouf para ibalik sa finals ang University of the Philippines (UP) Fighting Maroons nang patalsikin sa trono ng Season 86 ng University Athletics Association of the Philippines (UAAP) men’s basketball competition ang defending champs Ateneo Blue Eagles, 57-46, sa umaapaw na Araneta Coliseum.

Ito na rin ang ika-apat sa limang nagdaang season na pumasok sa Finals ang UP, habang unang pagkakataon para sa Ateneo na hindi papasok ng championship round mula nang sumabak sa 79th season noong 2016 hanggang nitong isang taon, kung saan apat na kampeonato rito ay ibinulsa ni Tab Baldwin bilang head coach ng Ateneo.

Napagwagian ng 6-foot-11 senior center ang kanyang huling “Battle of Katipunan” matapos kumana ng double-double na 12 puntos at 16 rebounds, kasama ang tatlong blocks, tatlong steals at isang assist upang tulungang makabalik sa championship round ang UP at magkaroon ngvtsansa mabawi ang nawalang titulo noong 84th season.

“In the beginning it’s like our shot we’re not getting in, but in the second half we adjust a bit, and I think that’s the reason why we get the win and we’re happy,” pahayag ng Senegalese big man na nasa kanyang huling taon na sa UP squad.

Makakatapat ng Maroons sa championship ang magwawagi sa pagitan ng La Salle Gteen Archers at NU Bulldogs, na nagbBanatan pa sa sariling semis game habang isinusulat ang balitang ito kagabi.

Samantala, sumandal sa bench points ang no. 2 University of Santo Tomas Growling Tigresses sa pangunguna ni Kent Pastrana upang ibalik din sa women’s basketball finals ang koponan matapos maiwasang maisahang muli ng University of the Philippines Lady Maroons, 87-83, sa do-or-die Game 2.

Pasiklab si Pastrana ng 18 points at limang rebounds, katulong sina Brigette Santos na may 14 marka.

(Gerard Arce)