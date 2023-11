KDLex palaging trending kahit ayaw pang umaming magdyowa!

Isa talaga sa pinakamasisipag na fan group ang mga supporter nina Alexa Ilacad at KD Estrada.

Nitong Biyernes ng hapon ay nagsanib puwersa ang lahat ng fan groups ng KDLex para mag-trending ang mga idolo nila sa social media.

Grabe ‘yung effort nila at talagang binulabog nila ang social media world. May pa-X party (dating Twitter) talaga sila, ha!

Mission accomplished naman sila at napa-trending nga nila ang KDLex.

Kaya super thankful ang dalawang star ng ‘Pira-Pirasong Paraiso’ at trending ang hashtag nilang BETHLON Cunning PPPloy.

Bongga nga ng KDLex kasi sa mga artista ng nasabing afternoon serye ay sila ang palaging trending sa X.

Wish ng mga faney na sana isang movie na raw na pagbibidahan nina Alexa at KD ang next project ng dalawa at sisiguraduhin nilang full support din sila rito.

Dalangin din nila ang matibay na samahan ng dalawa at hindi makiuso sa hiwalayan sa showbiz.

Teka! Wala pa namang relasyong inaamin sina Alexa at KD, ‘noh?!