Ang pagsusulong ng kapayapaan ang tanging susi sa kaunlaran ng isang bansa, ayon kay Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez kasabay ng ipinahayag nitong pagsuporta sa pagkakaloob ng amnestiya ng pamahalaan sa mga rebeldeng grupo.

Paglilinaw ni Romualdez, noon pa mang sinimulan ni dating Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte ang naturang peace initiative ay suportado na niya ito at ikinatuwa niyang ipinagpatuloy ito ngayon ng administrasyong Marcos.

“True progress blooms in the gardens of peace. The amnesty programs initiated by President Duterte and zealously continued by President Mar-cos are not just acts of reconciliation but pivotal steps towards the Phi¬lippines’ economic and social flourishing. As we bridge divides, we pave the way for prosperity,” ayon kay Romualdez.

Kinilala ni Romualdez ang makasaysayang ginawang pagkakaloob ng dating pangulo ng amnestiya sa mga mi¬yembro ng iba’t ibang grupong rebelde na daan umano tungo sa hangad na kapayapaan ng bansa. (Eralyn Prado)