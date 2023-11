Jane, RK ‘di makikiuso sa hiwalayan

Natupad nga ang isa sa mga wish list nina Jane Oineza, RK Bagatsing, na magkasama sa isang horror/comedy na tema ng pelikula.

Nagkasama na nga sila sa drama, pati na rin sa sexy film. Kaya super thankful sila na inalok silang magsama sa ‘Shake, Rattle & Roll Extreme’ dahil sa kanila napunta ang ‘Mukbang’ episode na pinaghalong komedya at katatakutan.

Kaloka nga ang mga eksena nilang dalawa, na panay ang bangayan, habang nakikipaghabulan, nakikipaglaban sa mga nilalang na mula sa ilalim ng lupa.

“Hitting 2 birds in 1 stone ito. Ang pinagdarasal lang namin ay genre na horror, pero biglang may halo pang comedy, ang galing, kaya sobrang suwerte, at sobrang thankful kami sa Regal for trusting us sa ganitong movie,” sabi ni RK.

At dahil ‘Shake, Rattle & Roll Extreme’ ang title ng movie nila, kaya tinanong namin kung ang relasyon ba nila ngayon ay ‘shake’, ‘rattle’ o ‘roll’?

“All of the above! Hahahaha!

“Nasi-shake talaga kami sa sobrang pagmamahal namin. Pag hindi ko siya nakikita, nara-rattle na ako. Miss na miss ko siya na super extreme talaga, at nagru-roll talaga ako pag nandiyan na siya. Hahahaha!” patawang kuwento RK.

At siyempre, inusisa rin namin sila sa relasyon nila. Lalo na ngayon na usong-uso nga raw ang hiwalayan.

Di ba nga, may chika na hiwalay na sina Daniel Padilla at Kathryn Bernardo. Ganun din sina Kim Chiu at Xian Lim.

At ngayon nga ay kumpirmadong hiwalay na sina Elijah Canlas at Miles Ocampo. Bukod pa sa nauna na ngang nagkahiwalay sina Andrea Brillantes at Ricci Rivero.

So, maraming mga mata nga ang nakatutok kina Jane at RK ngayon, at inaabangan kung ano ang susunod na magiging ganap sa buhay nila.

“Nakakalungkot nga ang mga ganiyang balita. Kasi alam namin pareho kung gaano kahirap to work on para mag-build ng ganiyang relationship.

“So nakakalungkot, na nakakagulat din. Before kasi pag naririnig namin ‘yung mga ganiyan, like may mga bagong relationship, nagru-root kami sa kanila. Natutuwa kaming makita na ang saya-saya nila.

“Pero kahit anong relationship, lahat ‘yan may pinagdadaanan. So, nakakalungkot kapag naririnig namin na hindi nagtuloy-tuloy, nakakalungkot talaga,” sabi ni RK.

Ang maging open ang communication nga ang mensahe ni Jane para mas maging matibay ang relasyon.

“Ang ano nga…is really, talking to each other, and figuring it out, ‘yun talaga dapat.

“Like kunyari, you fell out of love, kung ano man ang naging problema, lahat `yan mas okey na pinag-uusapan, at doon niyo iha-handle lahat kung paano ba,” sabi ni Jane.

“At saka kailangan na… hindi kami expert, pero kami ni Jane, ang pinaka-importante is tanggapin namin na walang perpekto, na pareho tayong we’re in contest, pareho tayong natututo.

“And as we go along, pareho kaming may understanding na okey, hindi mahirap, hindi madali, pero we will figure it out together,” sabi pa ni RK.

Oh, bongga! Sabi nga nila, hindi sila perfect, at hindi madali, pero sabay nilang ipi-figure out kung paano dapat isalba ang relasyon, o lalabanan ang mga pagsubok.

At siyempre, ‘communication is the key’ nga raw, para mas maging maganda ang relasyon.