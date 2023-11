Ginebra Gins Kings loaded pagharap kontra Blackwater

Mga laro Linggo:

(PhilSports Arena)

3:00pm – TNT vs Meralco

6:15pm – Ginebra vs Blackwater

LOADED ang lineup ni coach Tim Cone sa Ginebra, may Scottie Thompson, Christian Standhardinger at Tony Bishop na, may Maverick Ahanmisi pa.

Solido pa ang kontribusyon nina Japeth Aguilar at Stanley Pringle.

Maliban kay Pringle, halos double-double lahat ang produksiyon ng mga nabanggit sa huling panalo nitong Miyerkoles ng Gins, 107-102 kontra Rain or Shine para iangat sa 2-1 ang baraha sa PBA Commissioner’s Cup.

Dadalhin ng crowd favorites ang momentum para sundan ang panalo kontra inaalat na Blackwater sa second game ngayong araw sa PhilSports Arena.

“We’re glad that we got the ‘W’ now and just a two-day turnaround and play on Sunday,” ani Cone. “Getting this win tonight was very important for that game on Sunday.”

Naipagpag ng Ginebra ang career-high 32 points ni Andrei Caracut dahil sa mga pamatay-sunog ni Ahanmisi, tumapos ng 21 points mula 5 for 7 shooting sa 3s.

Mainam na facilitator si Thompson, inilista nila ni Ahanmisi ang 17 sa 33 assists ng Gins.

Huli rito nang atakehin ni Iskati ang zone ng Painters bago sinubuan si Ahanmisi sa tuktok para sa tres at 103-99 separation sa final minute.

“It was his (Ahanmisi’s) shots all game long that kept us in the game and kept us in the lead for most of the game,” dagdag ni Cone.

Samantala, matapos ang panalo sa unang laro sa conference ay natatluhang sunod na ang Blackwater – huli 111-106 kontra Phoenix noong Miyerkoles din sa kabila ng 35 points, 13 rebounds, 7 assists ni Chris Ortiz.

(Vladi Eduarte)