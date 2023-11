Cristy Fermin tinawag na ‘tanga’, bet ihian ng kaibigan ni Vice

Kinuyog na si Cristy Fermin ng mga kapanalig, kaibigan ni Vice Ganda.

Sa programa nga ni Cristy na kung saan ay topic din niya si Vice Ganda, at tungkol sa pagiging ‘bading’ nito ang chika niya, na nagpasintabi nga siya sa simula pa lang, ay sinabi niyang may respeto siya sa komunidad ng LGBTQIA+, na tanggap niya, ginagalang, at pinagtatanggol niya.

“Vice Ganda hindi ka tunay na babae. Lalaki ka. Nagpapanggap ka lang na babae.

“Kapag ikaw ay bumibiyahe sa isang mahabang kalye, tinawag ka ng kalikasan, bababa ka sa sasakyan, hahanap ka ng puno, at doon ka ji-jingle. May mga dadaan na mga tao, at ano ang colloquial na biro ng mga tao na nakakakita ng mga umiihi? ‘Hoy, humarap ka! ‘Wag ang tumalikod, traydor ka! ‘Yun ang isisigaw sa iyo!” sabi ni Cristy.

At ang video clip na `yon ang ginamit ni Inah Evans (o Ate Dick, dahil gayang-gaya niya ang style ni Roderick Paulate), kaibigan ni Vice Ganda, para magbigay ng mensahe, o talakan si Cristy.

“Tumanda kang ganiyan ka-tanga. Tara po Manang Cristy, ie-explain ko sa inyo ang SOGIE. Pipilitin ko pong maipaliwanag sa colloquial na paraan para po ‘di kayo matawag at mautusan na, ‘Tanda, mag-aral ka!’

“Ang panghi na ng utak niyo, eh. Sarap niyong ihian ng wisdom!”

At sa post na `yon ni Inah Evans, mababasa mo nga ang iba’t ibang panlalait din kay Cristy, ha!

Kaloka! Buhay na buhay ang mundo ng mga Marites, ha!

Bukas ang mga pahina ng Abante kung gusto ni Cristy na magbigay ng pahayag bilang sagot sa kaibigan ni Vice!

(Dondon Sermino)