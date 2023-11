Isang pasahero ng Angkas rider ang nagpasaklolo at nagsumbong sa ‘Raffy Tulfo in Action’ matapos umano siyang nakawan at pagtangkaang gahasain.

Ayon sa nagreklamong biktimang si ‘Carla’, ilang minuto matapos siyang sumakay sa Angkas rider na kinilalang si Aurelio Subiera ay napansin na niya na ilang beses itong dumaan sa madidilim na lugar.

Pagdating sa isang talahiban, dito na umano tinangkang halayin ang biktima. Tumigil lang si Aurelio nang may nakakita sa kanilang mag-asawang naglalakad.

Matapos ang tangkang panghahalay, tumakbo naman si Aurelio at hinablot ang cellphone at wallet ni ‘Carla’.

Nadismaya naman si Senador Raffy Tulfo matapos malaman na pinipilit umano si ‘Carla’ ng ilang opisyal ng barangay at ilang pulis ng PNP Substation 8 sa Pasig na makipag-areglo na lamang sa nasabing rider.

Nangako naman si Tulfo na tutulungan niya si ‘Carla’ at magbibigay rin ito ng tulong pinansyal.