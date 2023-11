Barbie sa new house na magki-Christmas

Nag-post ang Daddy Tony ni Barbie Forteza ng picture niya na ang background ay ang bagong bahay ng kanilang pamilya na ipinatayo ng Kapuso actress.

Almost done na raw ang bahay nila.

So tinanong ko si Daddie Tony kung doon na ba sila magse-celebrate ng Christmas.

“Yes po. Malapit na po kasi matapos,” sey ni Daddy Tony.

Si Mommy Amy naman, nanay ni Barbie, nagsabing, “Sana po talaga makalipat na kami bago mag-Christmas.”

Siyempre welcome na welcome sa bago nilang bahay ang boyfriend ni Barbie na si Jak Roberto dahil sobrang close ang hunk actor kina Daddy Tony at Mommt Amy, ha!

‘Yun na! (Jun Lalin)