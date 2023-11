AC kinatakutan naging relasyon kay BGYO Nate 

Kabado si AC Bonifacio sa red carpet premiere night ng ‘Shake, Rattle, & Roll Extreme’ noong Friday.

Pero paniguradong nawala ang lahat ng takot niya dahil base sa reaksyon ng mga taong um-attend ng premiere night ay nagandahan sila sa performance ni AC.

Kahit newbie pa nga lang si AC sa pag-arte ay bentang-benta sa viewers ang mga eksena niya lalo na ang mga kulitan ng mga characters nila ni Esnyr.

Maituturing naman daw niya na pinaka-nakakatakot na pangyayari sa kanyang buhay ang naging relasyon niya kay BGYO member Nate Porcalla dahil hindi nga naging maganda ang pagtatapos.

Pero looking at her now, paniguradong naka-move on na siya sa madilim na parte na iyon ng kanyang buhay.

Chika pa niya, may bonggang aabangan sa kanya next year, hindi man niya inamin pero mukhang magkakaroon na ulit siya ng teleserye.

Dagdag pa niya, tuloy-tuloy lang daw ang pag-audition niya sa mga projects sa Hollywood.

’Yun na! (Byx Almacen)