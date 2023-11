3rd Siklab Youth Sports Awards! Mga petmalung chesser Christian Gian Karlo Arca, Zhaoyu Capilitan pararangalan

PARARANGALAN ang mga batang woodpusher na sina Christian Gian Karlo Tade Arca at Zhaoyu Capilitan sa 3rd Siklab Youth Sports Awards na gaganapin sa Disyembre 4 sa Market! Market! Activity Center ng Ayala Malls sa BGC sa Taguig City.

Makakasama nina Arca at Capilitan na mga Rising Stars awardees si Mark Jay Bacojo na mga nagpakitang-gilas at nag-uwi ng karangalan sa bansa.

Nakaraan lamang ay nagkampeon si Arca sa World Youth Blitz Chess Championship 2023 sa Pala Dean Martin sa Montesilvano, Italy, kasali rin si Bacojo sa nasabing tournament at nasungkit niya ang bronze medal.

Kuminang naman si Capilitan nang humakot ito ng tatlong gold medal sa Standard, Blitz at Rapid competitions sa Under-12 girls category ng 2023 National Age Group Chess Grand finals noong Abril.

Nasa 59 awardees mula sa 33 sports ang pinangalanan na Go For Gold Siklab Young Heroes kung saan ang pararangalan ay mga Filipino athletes na 18 years old pababa.

Pangungunahan ni double Asian Games bronze medalist Alex Eala ng tennis ang mga awatdee sa event na inorganisa ng PSC-POC Media Group sa pakikipagtulungan ng Philippine Sports Commission at ng Philippine Olympic Committee.

Katulong ang MVP Sports Foundation, Smart/PLDT, CEL Logistics, JC Premiere, NLEX, Pacquiao 3-in-1 Coffee, Blue Hydra at Gilligan’s para magtagumpay ang gabi ng parangal para sa mga batang atleta.

(Elech Dawa)