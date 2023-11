3 todas sa karambola ng 3 trak

Nasawi ang tatlo katao habang isa ang sugatan sa banggaan ng tatlong truck sa national highway ng Sitio Pamuhatan, Barangay Marilog Proper, Davao City Sabado ng umaga.

Sangkot sa aksidente ang isang freight truck, trailer truck, at isang dropside truck.

Ayon sa Davao City police, nasawi ang driver at babaeng pasahero ng trailer truck na sina Silas Virgilio Pajo Jr at Jovelyn Pajo, mga taga-Maragusan Davao de Oro; at ang driver ng dropside truck na si Onez Julius Badal na taga-Barangay Maa, Davao City.

Batay sa imbestigasyon, pasado alas-7:00 ng umaga, magkasunod na tumatakbo ang freight truck at ang trailer truck galing sa Calinan area at patungo sa direksyon ng Bukidnon subalit pagdating sa kurbadang bahagi ng kalsada ay biglang sumalubong sa linya ng dalawa ang dropside truck.

Nawalan umano ng kontrol ang driver ng dropside truck kaya napapunta ito sa opposite lane at nabangga nito ang dalawang kasalubong na truck.

Sa lakas ng impact, wasak ang mga bahagi ng tatlong truck at nagtamo ng pinsala ang mga sakay na ikinasawi ng tatlong biktima.

Sugatan din ang truck helper ni Badal na isinugod sa Southern Philippine Medical Center (SPMC).

Patuloy na iniimbestigahan ng pulisya ang aksidente.

(Ronilo Dagos)