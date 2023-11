The Kiss matikas sa Juvenile Fillies

SINISIW ni The Kiss ang mga nakatunggali matapos manalo sa 28th MARHO Breeders Championship 2-Year-Old Juvenile Fillies na inilarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas noong Linggo ng hapon.

Tinutukan ng hinete ni The Kiss na si former Philippine Sporstwriters Association (PSA) – Jockey of the Year awardee Patricio Ramos Dilema ang matulin sa largahan na si Victorious Angel.

Pero dahil sa sobrang bilis ay pinalayo nang bahagya si Victorious Angel ni The Kiss sa kalagitnaan ng karera saka nilapitan nang papasok na sila sa far turn.

Kaya naman bago sumapit ang final turn ay nakuha na ni The Kiss ang unahan at tumuloy-tuloy na ito sa meta para manalo ng may tatlong kabayo ang agwat sa pumangalawang si Maid For Trouppei.

Inirehistro ni The Kiss ang tiyempong 1:28.4 sa 1,400-meter race sapat upang hamigin ng winning horse owner na si M.V. Tirona ang P600,000 premyo.

Nakopo ng may-ari ng kabayong si Maid For Trouppei ang second place prize na P225,000 habang ang third placer na si Over Azooming ay may katumbas na premyong P125,000.

(Elech Dawa)