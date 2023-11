Ipinahayag ng Pangulong Ferdinand Marcos, Jr. na pinag-aaralan na ng pamahalaan ang posibilidad na bumalik ang Pilipinas sa kasunduan na muling pumaloob sa International Criminal Court.

“There is also a question, should we return under the fold of the ICC, so that’s again under study. So we’ll just keep looking at it and see what our options are,” ani Pangulong Marcos, Jr. sa panayam ng mga mamamahayag.

Bahagi ito ng sagot ng Pangulong Marcos, Jr. nang kunan ng reaksyon hinggil sa tatlong resolusyon na inihain ng anim na mambabatas kung saan hinihikayat nila ang lahat ng sangay ng pamahalaan na payagan ang ICC na magsagawa ng imbestigasyon kaugnay sa mga extra-judiucial killings na naganap sa administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Sinabi ng Pangulong Marcos, Jr. na maraming options ang pinag -aaralan ng pamahalaan kaugnay sa mga resolusyong nakahain sa Kongreso.

Maliban sa pagbalik ng Pilipinas sa ICC, pinag-aaralan din ang posibleng pakikipag-tulungan ng pamahalaan sa ICC para makapasok ang kanilang mga imbistigador sa kaso ng mga pagpatay sa ilalim ng Duterte administration.

Kailangan lamang umanong tiyakin na may hurisdiksyon pa ang ICC para magsagawa ng imbestigasyon kahit na pormal nang tinalikuran ng Pilipinas ang kasunduan dito sa panahon ng Pangulong Duterte.

“But as I have always said, there are still some problems in terms of jurisdiction in and sovereignty. Now, if you can solve those problems then that would be something else. But, medyo fundamental ‘yung mga question na ganun,” ani Pangulong Marcos.

Kung papayagan ang ICC na magsagawa ng imbestigasyon sa Pilipinas, hindi naman aniya ito nangangahulugan na wala nang soberenya ang bansa at malaya na ang ICC na gawin kung ano ang gusto nilang gawin.

“Simple lang para sa akin. Simple lang naman ‘yang isyung ‘yan. Hindi naman siguro tama na ang mga tiga-labas, mga dayuhan ang magsasabi sa atin kung sino iimbestigahan ng pulis natin, sino aarestuhin ng pulis natin, sinong ikukulong ng pulis natin. Hindi naman siguro tama ‘yun,” paliwanag pa ng Pangulo.

Matatandaan na isa si Pangulong Marcos, Jr. sa 17 senador na nag-ratify ng Rome Statute of the International Criminal Court sa panahong nasa Senado pa siya noong taong 2011.

Iginagalang rin ng Pangulo ang deliberasyon ng Kamara de Representantes sa tatlong magkakahiwalay na resolusyon na humihimok sa pamahalaan na payagan ang mga imbestigador ng ICC.

“It’s really a sense of the House resolution and the sense, they are just expressing or manifesting the sense of the House that perhaps it’s time to allow or to cooperate with the ICC investigations,” pahayag ng Pangulo.

Nitong Miyerkoles, nagsagawa ng pagdinig ang House Committees on Justice at on Human Rights kaugnay ng dalawang resolusyon na inihain ng Makabayan bloc at nina Manila Rep. Bienvenido Abante at 1-Rider party-list Rep. Rodge Gutierrez.

Isa pang resolusyon, na akda naman ni Albay Rep. Edcel Lagman ang isasama rin sa mga susunod na joint hearing ng dalawang komite.

Nananawagan ang mga resolusyon sa gobyerno na makipagtulungan sa isinasagawang imbestigasyon ng ICC kaugnay ng pagpatay at paglabag sa karapatang pantao ng mga otoridad sa pagpapatupad ng war on drugs ng administrasyong Duterte.

Matapos na paboran ng ICC ang pagsasagawa ng imbestigasyon sa war on drugs noong 2018 ay ipinag-utos ng noon ay dating Pangulong Duterte ang pag-atras ng Pilipinas sa Rome Statute na siyang bumuo sa ICC.