Maaga ang pamasko ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga rebelde at insurgent groups sa pamamagitan ng pagkakaloob ng amnestiya sa mga ito.

Inilabas ng Malacañang ang Executive Order 47 na nag-aamyenda sa pagbuo ng National Amnesty Commission (EO 125).

Alinsunod sa EO, magpapatuloy ang komisyon sa pagproseso ng aplikasyon ng mga rebelde at alamin kung dapat na mabigyan ng amnestiya ang mga ito. Lulusawin din ang komisyon sa sandaling matapos na ang trabaho nito.

Kabilang sa mga mabibigyan ng amnestiya sa ilalim ng Proclamation No. 403 ay ang Rebolusyonaryong Partido ng Manggagawa ng Pilipinas/Revolutionary Proletarian Army/ Alex Boncayao Brigade (RPMP-RPA-ABB).

Subalit hindi sakop ng amnestiya ang mga sangkot sa krimen partikular ang kidnap for ransom, massacre, rape, terrorism, crimes against chastity, ilegal na droga, genocide, war crimes, torture, at matinding paglabag sa karapatang pantao.

Kuwalipikado rin sa amnestiya ang mga dating miyembro ng Communist Party of the Philippines-New People’s Army-National Democratic Front (CPP-NPA-NDF) sa ilalim ng Proclamation no. 404. Subalit hindi kasama ang mga nakagawa ng mga nabanggit na krimen.

Makikinabang din sa amnestiya ang mga miyembro ng Moro Islamic Liberation Front (MILF) at Moro National Liberation Front (MNLF) sa ilalim ng Proclamation 406 at 406.

Layon ng inisyung proklamasyon na pinirmahan ni Executive Secretary Lucas Bersamin noong November 22, 2023 na isulong ang mga inisyatibong pangkapayapaan at himukin ang mga rebelde na magbalik-loob sa pamahalaan. (Aileen Taliping/Prince Golez)