Panahon na para bumalik sa finals! Kevin Quiambao, Archers pag-eempakehin Bulldogs

Mga semis game ngayong Sabado:

2:00pm — UP (#1) vs Ateneo (#4)

6:00pm — La Salle (#2) vs NU (#3)

(**UP, DLSU twice-to-beat bonus)

ANIM na taon na ang nakalipas o apat na season ng University Athletic Association of the Philippines (UAAP) men’s basketball tournament ang nagdaan sapol nang huling beses makapasok sa finals ang De La Salle University (DLSU) Green Archers.

Nais itong tuldukan ni leading Most Valuable Player (MVP) candidate Kevin Quiambao habang tangan ang twice-to-beat na bentahe para sa La Salle pagharap sa no.3 seed na National University (NU) Bulldogs sa pagsisimula ng Final Four ngayong Sabado sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay City.

Huling beses nagkampeon ang La Salle noong 2016-2017 sa 79th season nang tinalo nito ang mahigpit na karibal na Ateneo Blue Eagles sa pagmamando pa ni coach Aldin Ayo at pangunguna nina super foreign-student Ben Mbala at Jeron Teng.

Sa kanilang tagpuan naman kontra NU sa alas-6 ng gabi, plano ni Quiambao na muling dalhin sa tuktok ng tagumpay ang Green Archers, gayundin ang tanghaling pinakamahusay na manlalaro at unang lokal na magwawagi ng MVP sapol nang ibulsa ni Mbala ang back-to-back trophy noong 79th at 80th season.

“Lagi sinasabi ni coach (Topex Robinson) ‘yung growth ng team simula noong matalo kami sa UP noong first round, talagang umangat iyung laro namin,” wika ng 22-anyos na 6-foot-6 forward sa huling laro ng koponan sa elimination round kontra Ateneo.

Kinakailangan namang makadalawang sunod na panalo ang NU upang muling makabalik sa kampeonato na minsang naranasan noong Season 77 taong 2014.

Reresbak ang Jhocson-based ballers sa dalawang sunod na pagkatalo kontra Adamson University Soaring Falcons at Fighting Maroons, na naging malaking dahilan upang malaglag sa third spot.

(Gerard Arce)