Pagtutok sa Filipino values sa  panahon ng social media 

Sa paglipas ng panahon at pagbabago sa teknolohiya, sa tingin ninyo, patuloy bang napapamalas ang Pinoy values?

Kada taon, tuwing Nobyembre ay ginugunita ang Filipino Values Month. Layon nito na isulong at kilalanin ang values na masasabi nating tatak Pinoy. Kabilang dito ang pag-ibig sa Diyos at bayan, matatag na ugnayan ng pamilya, pangangalaga at pagpapahalaga sa mga nakatatanda, resiliency, at pagsisikap. Halos tatlong dekada na simula nang lagdaan ang Presidential Proclamation No. 479 na nagtatalaga sa buwan ng Nobyembre bilang Filipino Values Month pero mas higit itong makabuluhan sa panahong ito.

Naging napakalaking pagsubok ang social media para mapanatili ang positibong values nating mga Pilipino. Imbis kasi na magamit ito para ipamalas ang ating magagandang katangian, nagiging tulay ito para tuluyang magkawatak-watak o magkasira ang magkakaibigan at magkakapamilya.

Dahil mas malaya ring magpahayag ng opinyon sa social media, nagiging sanhi rin ito ng pambubully at diskriminasyon. Halimbawa, ang tinatawag na “cancel culture” na sabayang i-a-unfollow ang isang social media user at hindi na rin sila tatangkilikin dahil hindi angkop ang kaniyang kilos, pahayag o opinyon sa pamantayan ng social media users.

Nagiging platform na rin ito para manloko ng ibang tao. Sa bilis ng teknolohiya, mabilis ding nakakahanap ang mga kawatan ng mabibiktima. Dahil din sa lawak ng naaabot ng social media, mabilis ding maipakalat ang fake news at malisyosong mga impormasyon.

Bilang mga mama at papa, malaki ang responsibilidad na nakaatang sa atin para siguruhin na naipapakita natin sa mga anak natin ang kabutihang-asal at values na makakatulong upang sila ay maging kapaki-pakinabang na mamamayan ng lipunan. Sa tahanan nagsisimula ang lahat. Sanayin sila at palakihin na may paggalang hindi lang sa nakatatanda, kundi sa kapwa Pilipino at bata. Huwag hayaang mawala ang paggamit ng “po” at “opo” sa pakikipag-usap o pagmamano sa nakatatanda. Maging ehemplo sa kanila lalo na sa responsableng paggamit ng social media at online platforms. Maglaan ng oras para i-check kung ano ang mga ginagawa ng ating mga anak online at kung anu-anong applications ang dina-download sa kanilang mga gadgets.

Sa kabila ng pagiging konektado sa teknolohiya, mahalaga pa rin ang pagbibigay prayoridad sa oras at tamang pagbalanse ng buhay. Unahin ang pamilya, kalusugan at spiritualidad.

Sa huli, dapat tandaan na instrumento lang ang teknolohiya, hindi ito ang mismong nagdudulot kung bakit parang unti-unting nawawala ang mga importanteng Filipino values. Tayo pa ring mga users ang nagtatakda kung ano ang ihahain natin sa ating social media accounts. Kung ang bawat isa ay magiging responsable at mapapanatiling may paggalang sa kapwa, hindi mabubuwag ng kahit ano pa mang teknolohiya ang mga katangian at values na nagbubuklod sa atin bilang isang bansa.