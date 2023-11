Pinag-aaralan ng gobyerno kung may sapat na pondo para mabigyan ng Service Recognition Incentive (SRI) ang mga kawani ng pamahalaan bago matapos ang 2023.

Tugon ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos matanong kung magbibigay ba ang pamahalaan ng P20,000 SRI tulad noong nakalipas na taon.

“We’ll see what is our financial position at the end of this all. Ganyan lang naman talaga. We wait until the end of the fiscal year to see what is that we can afford. So, we will have another look at that to see… if it’s possible,” sabi ng Pangulo.

Batid ng Pangulo na mahirap ang buhay sa ngayon kaya titingnan ng kanyang gobyerno kung ano ang maitutulong para gumaan at maging masaya ang mga kawani ng gobyerno pagsapit ng holiday season.

“Lahat ng mga Pilipino ngayon naghihirap. So, kung ano `yung maitutulong natin gagawin natin. So, we’ll see if it is actually viable, if it is financially feasible to give,” ayon pa kay Pangulong Marcos. (Aileen Taliping/Prince Golez)