MARIING itinanggi ni New York City Mayor Eric Adams ang paratang na sexual assault laban sa kanya.

Ito’y matapos na lumantad ang isang babae at inakusahan si Adams ng tangka umanong panggagahasa.

Ayon sa babae, nangyari ang insidente noong 1993 sa isang kompanya sa New York City kung saan sila kapwa nagtatrabaho.

Gayunman, idiniin ni Adams na nag-iimbento ng kuwento ang babae dahil wala siyang matandaan na nagkakilala sila nito.

Hindi nakadetalye sa tatlong-pahinang summon ang reklamo ng babae pero tinukoy dito sina Adams, transit bureau ng New York Police Department at New York Police Department Guardians Association bilang defendant.

Dating police officer si Adams na na-promote bilang police captain bago pumasok sa politika. Nagsilbi siyang senador at Brooklyn borough president bago naging alkalde.