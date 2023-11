Mga dangal ng bansa! EJ Obiena, Alex Eala, iba pa kikilalanin sa 3rd Siklab Youth Sports Awards

PANGUNGUNAHAN nina world no. 2 at 19th Asian Games gold medalist Ernest John “EJ” Obiena at ang 2022 US Open Junor Women’s champion na si Alexandra “Alex” Eala ang mga magiging bayani ng Philippine sports na pararangalan sa 3rd Siklab Youth Sports Awards sa Disyembre 4 sa Market! Market! Activity Center sa Ayala Malls sa BGC sa Taguig City.

Pararangalan sina double Asian Games bronze medalist Alex Eala ng tennis, World Combat Games champion Alyssa Kylie Mallari ng muay thai, weightlifting world youth champion Prince Keil Delos Santos at 20 iba pang atleta mula sa iba’t ibang sports na pinangalanang Go For Gold Siklab Young Heroes na pinakamahuhusay na Pilipinong atleta edad 18 taon pababa.

Ang mga Asian youth double gold medalist na si Artegal Barrientos ng bowling, gymnast Karl Eldrew Yulo, Asian championship junior silver medalist at Southeast Asian Games gold medalists Kira Ellis at Matthew Hermosa ay magiging headline din sa event na inorganisa ng PSC-POC Media Group katuwang ang Philippine Sports Commission at Philippine Olympic Committee.

Ang mga world champion na sina Joseph Anthony Godbout ng modern pentathlon, pitcher Erica Arnaiz ng softball, muay fighter Jan Brix Ramiscal at Asian championships bronze medalist Jasmine Althea Ramilo ng gymnastics ay mga magba-banner ng Burlington Super Kids Award kasama sina Lucho Aguilar ng wrestling, Trisha Mae Del Rosario ng obstacle sports at karate’s Sebastian Niel Mañalac.

(Lito Oredo)