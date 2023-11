Hinikayat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga Pilipino na gawing regular ang pagpapa-checkup upang maagang matukoy kung may sakit tulad ng cancer para maagapan agad ito.

Sinabi ito ng Pangulo matapos pangunahan ang inagurasyon ng Healthway Care Cancer Hospital sa Taguig City nitong Biyernes ng umaga, Nobyembre 24.

Ito ang kauna-unahang ospital sa bansa na nakatutok lamang para sa mga pasyenteng may cancer.

Sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulo na ang cancer ang pangatlo sa killer disease sa Pilipinas at malaking bagay ang pagkakaroon ng regular check-up sa cancer hospital upang agad na maagapan ang pagkakaroon nito.

“With facilities such as this, we will allow the main weapon that we have in combatting cancer-early detection. Early detection allows patients the best chance in fighting disease,” ayon sa Pangulo.

Mayroon aniyang programa ang gobyerno para sa maagang pagtukoy ng cancer sa pamamagitan ng Philhealth Konsulta na nagbibigay ng libreng diagnostic examinations at laboratory test.

Sinabi pa ni Pangulong Marcos na mayroon ding 25 specialty center para sa cancer care sa mga piling ospital ng gobyerno sa bansa kaya hinikayat nito ang publiko na gamitin ang programa para sa maagang pagtukoy sa nabanggit na sakit.

Batid ng Pangulo na magastos ang magkasakit ng cancer kaya nagtatag ang gobyerno ng Cancer Assistance Fund na siyang babalikat sa gastos ng mga pasyenteng hindi sakop ng PhilHealth.

Ang Healthway Cancer Care Hospital ang kauna-unahang institusyong pangkalusugan na magbibigay ng komprehensibong serbisyo sa mga may cancer mula sa screening, diagnosis, treatment hanggang post-cancer care na ang layunin ay mabigyan ang mga Pilipino ng de kalidad na serbisyong medikal sa pamamagitan ng mga modernong kagamitan at mga mahuhusay na medical practitioners. (Aileen Taliping)