Maja ayaw magpaka-Marites sa hiwalayang Kathryn-Daniel, Ocampo-Canlas

Star-studded ang naganap na red carpet premiere night ng ‘Replacing Chef Chico’.

Ito ang first-ever original Filipino series ng Netflix na pinagbibidahan nina Piolo Pascual, Alessandra de Rossi, at Sam Milby.

Nagbigay ng suporta sa cast ng series sina Empoy Marquez, Arci Muñoz, at Liza Soberano.

Present din sina Jane Oineza, RK Bagatsing, Kakai Bautista, at ang fiancée ni Sam na si Miss Universe 2018 Catriona Gray.

All-smiles naman si Maja Salvador sa pagrampa niya sa red carpet.

Marami naman ang nakapansin sa mga photo niya na kuha sa nasabing event na lumabas sa social media na medyo nag-gain siya ng timbang at may kakaibang glow.

Napansin din nila ang outfit ni Maja na usually ay sinusuot daw ng mga buntis.

Sey tuloy ng netizens, baka buntis na ang asawa ni Rambo Nuñez, ha!

Well, good news ‘yan kung totoo ngang buntis ang magaling na aktres.

Samantala, ayaw muna raw niyang mag-comment sa hiwalayan nina Elijah Canlas at Miles Ocampo.

“I’m her ate, forever ate,” na lang ang nasabi niya tungkol kay Miles.

“Pass muna ako diyan,” naman ang nasagot niya sa rumored breakup nina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla.

In all fairness kahit ayaw sagutin ni Maja ang mga nasabing hiwalayan issue eh maayos at nakangiti niyang hinarap ang entertainment media.

Bonggels!