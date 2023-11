Magkapatid na Tiangco may cash, bangka sa birthday treat

NASA 3,000 Navoteño ang tumanggap ng cash at bangka bilang bahagi ng isang linggong selebrasyon sa lungsod ng sabay na kaarawan nina Navotas City Mayor John Rey Tiangco at Congressman Toby Tiangco noong Martes.

Isinilang si Congressman Toby noong Nobyembre 21, 1967 habang 1972 naman ipinanganak si Mayor John Rey.

Samantala, kabilang sa nag-donate ng mga fiberglass boat at iba’t ibang fishing gear para sa 56 ma­ngingisda sa lungsod si Senator Imee R. Marcos.

“We recognize the hardships that our fisherfolk experience and the sacrifices they make to give their families a better life. At the same time, we are grateful to Sen. Imee for the continuous assistance she extends to Navoteños,” ani Mayor Tiangco.

Pinayuhan naman ni Congressman Tiangco ang mga benepisyaryo na tumulong sa pangangalaga ng kapaligiran laban sa polusyon.

Aniya, malaking bahagi sa siyudad ang umaasa sa dagat para sa kabuhayan kaya dapat itong panatilihing malinis at ligtas sa polusyon. Umaabot na sa 300 mangingisda sa lungsod ang nakinabang simula nang inilun­sad nila ang NavoBangkabuhayan Program noong 2018. (Orly Barcala)