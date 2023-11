Hindi na dapat ikonsidera ang China sa mga pagpipilian upang pondohan ang mga infrastructure project ng gobyerno.

Ito ang sinabi ni Cagayan de Oro City Rep. Rufus Rodriguez kasabay ng kanyang pagsuporta sa desisyon ng Department of Transportation (DOTr) na huwag ng ituloy ang negosasyon sa China para magpa-utang ito ng pondo na gagamitin sa pagpapagawa ng tatlong railway project.

Hinala ng kongresista na kinokonek ng China ang mga naturang proyekto sa mainit na isyu ngayon sa West Philippine Sea (WPS). Giit niya na hindi maaaring ilagay sa kompromiso ang interes ng bansa sa posibleng nais mangyari ng China.

“I think Beijing is linking project funding to raging territorial disputes in the West Philippine Sea. If they believe they could extract concessions from us, they are dead wrong. We cannot compromise our territorial integrity and sovereignty and maritime interests in waters that are ours under international law,” sabi ni Rodriguez.

Maaari naman aniya utangin sa ibang kaalyadong bansa ng Pilipinas ang kailangan na pondo tulad sa Japan at South Korea.

“We can even consider internal financing like private investments and the annual national budget for these critical rail lines, including the first railway project in Mindanao,” giit pa ni Rodriguez.

Ang China sana ang magbibigay ng pondo para sa P36 bilyong phase 1 ng Mindanao Railway Project, P142 bilyong railway line patungong Bicol, at P50 bilyong Subic-Clark Railway.

Bukod sa pangungutang, sinabi ni Rodriguez na maaari ring isama sa taunang budget ang pondo para sa mga proyektong ito.

“The total amount needed is P228 billion. This is just a small fraction of the proposed P5.768-trillion spending program for 2024. Obviously, we have fiscal space for important infrastructure projects,” sabi ni Rodriguez.

Hindi rin aniya kailangan ikarga ang pondo sa loob ng isang taon lamang dahil maaaring gawin ito kada taon para hindi na umaasa pa sa financing ng ibang bansa at magpatuloy ang mga proyekto sa halip na maantala.

Kasabay nito, hinimok ni Rodriguez si Senate President Juan Miguel Zubiri na isama ang mga proyekto sa popondohan sa susunod na taon. Kasalukuyan pang tinatalakay sa Senado ang panukalang budget para sa 2024.

(Billy Begas/Eralyn Prado)