KC hinihiling ikasa sa Sharon-Gabby US concert tour

Wala pang official announcement ang NY Entourage Productions ni Nancy Yang na producer ng ‘Dear Heart: The Concert’ tungkol sa concert tour nina Sharon Cuneta, Gabby Concepcion sa Amerika next year, pero hiling na ng fans na isama si KC Concepcion kung magsu-show sila abroad.

Actually, kalat na nga sa Amerika na magsu-show raw sina Sharon, Gabby at sabi ng fans nila sa bansang ‘yon ay dapat lang na kasama nga si KC.

Mas masaya, kumpleto nga raw kung kasama ang anak nina Sharon, Gabby sa pagsu-show nila sa Amerika, ha!

For sure, gugustuhin din ni KC na makasama siya ng parents niya kung magkakaroon nga ng US concert tour ang mga ito, ‘noh?!

Eh nung magkaroon nga ng ‘Dear Heart: The Concert’ sa MOA Arena sina Sharon, Gabby last October 27 ay sinabi mismo sa amin ni KC na sobrang happy siya.

Siyempre mas maha-happy, kikiligin si KC kung makakasama siya nina Sharon, KC sa concert tour abroad, ha!

‘Yun na! (Jun Lalin)