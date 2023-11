Karera Tips Ni JP Gonzales

Nobyemvre 25, 2023 – Sabado, Metro Manila Turf Club – Tanauan City, Batangas.

R01 – 3 My Sweet Valentine, 2 Jengs Had Enough, Catsinthecradle

R02 – 3 Sun Dance, 5 Nards Bentetres, 2 Doña Chichay, 6 Double Happiness

R03 – 6 Lucky Noh Noh, 5 Diversity, 7 Amiable Maxinne, 4 El Mundo

R04 – 2 Sir William, 1 Chrome Bell, 5 Sky Story, 4 Tool Of Choice

R05 – 5 Hashtag, 3 Laparoscopy, 6 Jack Of Clubs, 7 Magnolia Ashley

R06 – 1 Basket Of Gold, 4 Elegant Lady, 2 A.P Factor, 5 Golden Sunrise

R07 – 4 Aphrodite, 7 Mucho Caliente, 6 Sky Magic, 2 Lady Julianna

R08 – 3 Ang Bigote, 2 Piece Of Cake, 1 Kalanggaman Island, 6 Giaann Tsie

Solo Pick: Sie William, Hashtag, Aphrodite

Longshot: Ang Bigote