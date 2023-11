Jason Perkins, Fuel Masters pinalubog Blackwater Bossing

Laro ngayong Sabado: (Tiaong, Quezon)

6:15pm – Converge vs SMB

TINUKURAN ng bench ng Phoenix Super LPG si Johnathan Williams at kinaldag ng Fuel Masters ang Blackwater 111-106 sa PBA Commissioner’s Cup sa Smart Araneta Coliseum Biyernes ng gabi.

Sa ikalawang sunod na panalo, angat sa 3-1 ang Phoenix. Natatluhang sunod ang Bossing at nalubog sa 1-3.

Nagsumite si Jason Perkins ng conference-best niyang 23 points, 8 rebounds at 4 assists habang binubulabog si Bossing import Chris Ortiz. Tumapos si Williams ng halos triple-double na 21 points, 12 rebounds, 8 assists.

Humugot ang Fuel Masters ng 51 points mula sa reserves sa pangunguna nina RJ Jazul (19), Ricci Rivero (14) at Javee Mocon.

Parehong nagsumite ng 39 of 76 field goal shooting ang magkatunggali, nagkatalo sa free throws.

Nabigyan ng 37 charities ang Phoenix, 25 dito ang pumasok. Sa kabila, 14/21 sa stripe ang Blackwater.

Nasa unahan ang Fuel Masters 52-39, tinapos ng Bossing ang first half sa 10-0 run para idikit sa 52-49 sa break.

Isang 9-0 blitz pa ulit na inumpisahan ng dunk at tinapos ng 3-pointer ni Ortiz sa bukana ng third, inagaw ng Blackwater ang trangko 66-60.

Apat na lead changes at dalawang ties sa period, nasa unahan muli ang Phoenix 77-76 papasok ng fourth.

Naibaba pa ng Bossing sa apat ang hinahabol pero hanggang doon na lang.

Nagliyab ng 35 points mula apat na 3s si Ortiz, may 13 rebounds at 7 assists. May tig-12 sina RK Ilagan at Christian David.

“Everybody’s rotating, everybody’s playing five-man defense,” suma ni Perkins sa depensa ng Fuel Masters.

(Vladi Eduarte)