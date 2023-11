Janine pinuri, ‘di malaswa pagpapa-sexy

Ang bongga ni Janine Gutierrez dahil pinuri-puri siya sa pagpo-post niya ng kanyang picture na naka-see through fabric dress at kita ang kanyang black bra at panty.

Part ‘yon ng promotions ni Janine ng Bench Body endorsement niya.

Simpleng, “November but you live in the tropics,” ang caption ni Janine sa post na ‘yon, pero marami nga ang nagsabing iba kapag siya ang may suot ng ganun.

Class at hindi raw bastusin ang dating ni Janine sa kanyang pagpapa-sexy, ha!

Sabi pa ng iba, perfect kaseksihan ni Janine sa kahit na ano pang anggulo tingnan.

Samantala, tahimik lang si Janine sa sinasabing breakup nila ni Paulo Avelino.

Mukhang ayaw mag-react ni Janine dahil never din naman nilang ibinulgar ni Paulo ang naging relasyon nila, ‘noh?!

‘Yun na! (Jun Lalin)