Janella inangkin si Darna: Jane binida namumukadkad na bulaklak

Daming kinilig sa birthday message ni Janella Salvador kay Jane de Leon na, “Happy birthday my Darna’!”

Bet na bet ng mga fan ang ‘my Darna’ ha! Na parang inangkin na nga raw ni Janella si Jane.

Ang bongga rin kasi ng video na ginamit para sa birthday greetings na `yon ni Janella kay Jane. Makikita kasi ang isang namumukadkad na bulaklak, at biglang iniluwa si Jane, ha!

Birthday nga ni Jane noong November 22, at 25 years old na siya, ha!

Anyway, pasabog din ang birthday pictorial ni Jane, na para nga siyang bulaklak na namumukadkad, na mabangong-mabango.

“Like these amazing flowers, my life also blooms…,” sabi ni Jane, na oo naman, dahil napakaraming blessing nga ang dumating sa buhay niya bilang aktres, ha!

Para nga siyang mabangong bulaklak na mabentang-mabenta sa flower shop.

Sa presscon ng ‘Shake, Rattle & Roll Extreme’ nga ay naikuwento niya na ang dami-rami niyang gagawin sa 2024. Bukod sa mga pelikula, may pasabog na teleserye rin umano siya.

Anyway, puting-puti nga ang suot ni Jane sa kanyang birthday photo shoot, na napapaligiran nga siya ng talulot ng bulaklak, ha! At siyempre, bongga rin ang pag-emote niya, na ang sabi nga ng marami, suwerte ang makakapitas kaiy Jane. (Dondon Sermino)