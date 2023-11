Eya Laure aminado, Chery marami pang kakaining bigas

Standings W L

*Creamline 8 0

*Choco Mucho 8 1

Chery Tiggo 7 1

Cignal 6 3

PLDT 5 4

Petro Gazz 5 4

Akari 5 4

xF2 Logistics 4 5

xNXLed 3 6

xFarm Fresh 1 8

xGaleries 0 8

xGerflor 0 8

*Semifinalists

x Out na sa semis

Mga laro Sabado:

(PhilSports Arena)

2:00pm — Cignal vs NXLed

4:00pm — Akari vs Petro Gazz

6:00pm — Chery Tiggo vs F2 Logistics

PAKAY ni ace scorer Ejiya “Eya” Laure dalhin ang Chery Tiggo Crossovers sa semifinals pagharap sa F2 Logistics Cargo Movers sa 6th Premier Volleyball League (PVL) second All-Filipino Conference ngayong Sabado sa PhilSports Arena sa Pasig City.

“Kung ano lang iyung tini-training namin, iyun lang ang ginagawa namin. We cherished the long rest, tried to recover and prepared for our next games,” wika ni Laure.

“Marami pa kaming kakaining bigas, observe lang kami ng observe, tapos kung ano iyung maganda naming makukuha, babaunin namin, dadalhin hanggang sa susunod na laro, pero iyung mga pangit na nagawa namin move-on na lang.”

Tuluyan nang nakapasok sa Final Four ang mag-utol na Creamline Cool Smashers (8-0) at ang Choco Mucho Flying Titans (8-1) na naitakas ang isang come-from-behind na panalo nitong Huwebes kontra PLDT High Speed Hitters.

Ito rin ang puntirya nina Eya at ng Crossovers na may hawak na 7-1 marka pagsalang kontra Cargo Movers sa huling laro sa alas-6 ng gabi.

Pangunahing sandalan ng Crossovers si dating “Queen Tigresses” Eya upang matakasan ang Cignal HD Spikers nang kumana ito ng game-high 26 puntos mula sa 21 kills, kasama ang tatlong blocks at dalawang aces, gayundin ang 11 excellent digs tungo sa kanilang ikalimang sunod na panalo.

Bukod sa 24-anyos na outside hitter ay naging malaking instrumento rin para sa Chery Tiggo ang UAAP Season 84 Finals MVP at opposite hitter na si Princess Robles. (Gerard Arce)