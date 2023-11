Enjoy bakasyon sa Spain: Derek, Ellen pinakiusapang huwag maghihiwalay

Ang bongga lang ng mag-asawang Derek Ramsay, Ellen Adarna dahil nakabakasyon na naman sila sa Europe, ha!

Nasa Spain nga ang mag-asawa.

Pinost ng hunk actor ang ilang pictures nila ni Ellen kasama ang kanyang pamilya at ilang kaibigan.

Sey ni Derek, “Hola!!!”

Nang mag-text kami kay Derek kahapon via Viber, ikinuwento niyang two weeks sila sa Europe.

“Vacation for two weeks. Mom’s birthday,” tsika ni Derek.

Dagdag pa ni Derek, sila lang ng kanyang pamilya at ilang

mga kaibigan ang kasama at hindi nakasama ang anak ni Ellen at John Lloyd Cruz, “Yes vacation with Ramsay family and friends. Elias has school.”

Tuwang-tuwa naman ang fans, supporters ng mag-asawa. Perfect couple nga raw sila.

May isang nakiusap na huwag na huwag silang maghihiwalay. Ang saya nga raw kasing pagmasdan ang sweetness nina Derek, Ellen sa pictures na shinare ng hunk actor.

Bongga!