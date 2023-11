Elijah kinabwisitan, hindi pinaglaban, pinanindigan si Miles

Ramdam na ramdam ang galit ng mga fan ni Miles Ocampo kay Elijah Canlas, ha! Inamin na nga ni Elijah na hiwalay na sila ni Miles ilang buwan na ang nakararaan.

Ang pakiramdam kasi ng mga fan, hindi pinaglaban, o pinanindigan ni Elijah ang pagmamahal niya kay Miles. Nasaan na raw ang pangako nito na siya ang magiging ‘first and last’ ni Miles, na ang ibig ngang sabihin ay sa simbahan na ang tuloy ng relasyon nila.

Heto nga ang chika ng mga fan sa breakup nina Miles, Elijah:

“Hayaan mo na si Elijah, hindi naman bagay ‘yon sa iyo. Mas marami pang guwapo na darating diyan.”

“You deserve better Miles. Makikita mo rin ang soulmate mo, na hindi ka iiwan at sasaktan.”

“Mahal ka namin Miles, don’t worry darating din si Mr. Right mo.”

“Someday your prince will come, ‘yung deserving sa love mo, in God’s perfect time.”

“Sinayang ni Elijah si Miles. Sana nilaban mo siya. Ang humble niya, ang ganda, ang galing na artista at host. Magaan ang aura ni Miles, tapos sinayang mo.”

“Naku Elijah hindi ka na makakahanap ng katulad ni Miles, no! Ikaw pa naman ang unang boyfriend niya.”

“Sobrang successful kasi ni Miles, kaya siguro hindi kinaya ni Elijah.”

“Ang daming apektado sa hiwalayan niyo, ang daming umiiyak ngayon.”

“Ano na Elijah, nasaan ang pangako mo na ikaw ang first and last ni Miles?”

“First heartbreak ni Miles si Elijah. Hindi namin ‘yan makakalimutan.”

Well, habang sinusulat ito ay nasa Instagram pa ni Elijah ang mga photo ni Miles o mga photo na magkasama sila.

At sa Instagram naman ni Miles ay makikita pa rin ang mga photo, video nila ni Elijah.

So, abang-abang lang, at mga bata pa naman sila. Malay naman natin, magkabalikan pa sila, ‘di ba? (Dondon Sermino)