Nakabantay ang Department of Health (DOH) sa respiratory illness outbreak sa China kung saan may mga batang apektado n anito.

“We are monitoring that because the World Health Organization is monitoring this respiratory illness out of China,” ayon kay Health Secretary Teodoro Herbosa.

Subalit maaaring ang malamig na panahon umano ang sanhi ng pagtaas ng kaso ng mga tinamaan ng respiratory illness sa China.

“Like any outbreak or clustering- ang tawag diyan clustering may similar cases in one location- so that might be the start of something or it might not be. Puwedeng common colds or flu lang `yan. But we are watching ito,” sabi pa ng DOH chief.

Umaasa naman si Herbosa na ang outbreak sa China ay isa lamang regular na flu o trangkaso at hindi bagong infectious disease.

Nakikipag-ugnayan na umano ang Epidemiology Bureau sa International Health Regulations (IHR) National Focal Point of China para humingi ng mga karagdagang impormasyon kaugnay sa naturang sakit.

Samantala, hinikayat ng DOH ang publiko na sundin ang mga protocol para maiwasan ang ubo tulad ng tamang pagbahin, magsuot ng face mask, magpabakuna at mag-isolate sa bahay kapag mayroong sakit at agad na kumunsulta sa doktor.

Nauna nang kinalampag ng WHO ang China dahil sa pagtaas umano ng bilang ng mga tinamaan ng influenza-like illness sa naturang bansa. (Juliet de Loza-Cudia)