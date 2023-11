NANGANGAPA ang World Health Organization (WHO) sa tunay na estado ng pagkalat ng ‘influenza-like illness’ sa China.

Ito’y matapos umanong dedmahin ng Beijing ang kahilingan ng WHO para sa karagdagang impormasyon sa sumisirit na kaso ng nasabing sakit partikular sa hilagang bahagi ng China.

Nauna nang inamin ng Beijing na tumaas ang kaso ng ‘influenca-like illness’ sa Northern China simula noong nakaraang buwan kumpa­ra sa parehong panahon noong 2022.

Sinabi ng National Health Commission (NHC) ng China na bukod sa malamig na klima, dahil din umano ito sa pagtanggal nila ng mga pagbabawal sa COVID-19 na sinabayan ng pagkalat ng trangkaso at iba pang karaniwang bacterial infection sa mga bata, kabilang dito ang mycoplasma pneumonia.

“WHO has made an official request to China for detailed information on an increase in respiratory illnesses and reported clusters of pneumonia in children,” ayon sa UN.

Gayunman, hindi umano ito tinugon ng NHC.