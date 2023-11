Bossing Vic lalayas na sa GMA-7?

May kumakalat na tsika na tsutsugihin na raw ng Kapuso Network ang sitcom nina Vic Sotto, Maja Salvador, at Jose Manalo na ‘Open 24/7’.

At lalong lumakas ang ugong-ugong nang mag-post si Direk Chris Martinez sa kanyang Instagram ng digital art card ng bagong sitcom ni Bossing Vic na may title na ‘Mana Mana’.

Mababasa sa caption ni Direk Chris, “Coming in 2024! An all-new-all-out comedy show! From MQuest Ventures and MZet TV Productions!Soon on TV5!”

May chikang naalarma diumano ang GMA-7 executives sa nasabing post ng award-winning comedy director.

Pero ang balita namin ay hanggang February 2024 na ang nagawang episodes ng Kapuso sitcom ni Bossing Vic.

Magla-last taping day daw ang sitcom on December 5 at January 2024 na ang next taping nila. Magki-Christmas break lang daw ang production staff, crew, at mga artista ng sitcom.

Mataas ang rating ng show at marami pa ring advertisements kaya siguradong magpapatuloy ito.

Nagsimulang umere ang ‘Open 24/7’ last May 27 na napapanood tuwing Sabado ng gabi pagkatapos ng ‘Magpakailanman’ sa GMA 7.

Pero kung magpapatuloy sa Siyete ang sitcom ni Bossing Vic, sino ang magbibida sa comedy show ng TV5 na co-producer siya?

Well… well… well…