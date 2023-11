Tinawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na “problematic” ang isyu sa panawagan na payagan ang International Criminal Court (ICC) para imbestigahan ang giyera kontra droga ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.

Subalit sinabi rin ng Pangulo na masusing pinag-aaralan ng administrasyon ang posibilidad na bumalik ang Pilipinas sa pagiging miyembro ng ICC.

Ipinahayag ito ng Pangulo sa panayam ng media nang dumalo sa pagbubukas ng cancer hospital sa Taguig City nitong Biyernes, Nobyembre 24. Kasunod ito ng mga resolusyon sa Kamara de Representantes na hinihiling sa gobyerno na makipagtulungan sa imbestigasyon ng ICC.

“Para sa akin simple lang naman `yang isyung `yan eh, hindi naman siguro tama na ang mga taga-labas, mga dayuhan ang magsasabi sa atin kung sino ang iimbestigahan ng pulis natin, sino ang aarestuhin ng pulis natin, sino ang ikukulong ng pulis natin, hindi naman siguro tama `yon. Dapat Pilipino lang ang gumagawa n’yan. May pulis naman tayo eh, may NBI naman tayo, may DOJ tayo, eh kaya nila `yung trabahong `yan and that’s really where the conflict it,” sabi ng Pangulo.

May mga kuwestiyon aniya na dapat masagot kaugnay sa kagustuhan ng mga kongresista na papasukin ang ICC sa bansa, partikular sa usapin ng hurisdiksyon at soberanya.

“Because if you are talking about the sovereign and jurisdiction of the ICC, especially since we have withdrawn, from the Rome Statute itself few years back, that brings into question whether or not this is actually is possible,” dagdag ng Pangulo.

Kaugnay naman sa posibilidad na bumalik ang Pilipinas sa ICC, sinabi ng Pangulo na kailangang pag-aralan itong mabuti at tingnan kung ano ang tama para sa bansa.

“There is also a question should we return under the fold of the ICC. So that’s again under study. So we’ll just keep looking at it and see what are options are,” wika ng Pangulo.

Samantala, itinanggi ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang mga espekulasyon na binibigyan ng prayoridad ng Kamara ang resolusyon na humihiling kay Pangulong Marcos na imbestigahan ng ICC ang “war on drugs” ni Duterte.

“This is the sense of the House of Representatives. There was a succession of resolutions that are being filed,” Romualdez said. “As a matter of course, we have to read out these bills and resolutions and we have to act on the same and we have to be sensitive, to be responsive dito nga sa mga hinaing ng ating mga kongresista,” paliwanag ni Romualdez sa isang press conference sa 31st Annual Meeting ng Asia-Pacific Parliamentary Forum sa Pasay City noong Huwebes, Nobyembre 23.

Kung anuman aniya ang maging desisyon ng kapulungan ay ito ang magiging sentimiyento ng Kamara de Representantes.

Itinanggi pa ni Romualdez na siya ang nasa likod ng House resolution para papasukin ang ICC sa bansa. (Aileen Taliping/Prince Golez)