Ayaw ng party-party! Coach Steve Kerr iritado sa tugtugan ng Phoenix

IRITADO si Golden State coach Steve Kerr pagkatapos ng 123-115 loss nila sa Phoenix nitong Miyerkoles, inalmahan nito ang over-over na foul ng Warriors – 34 kumpara sa 22 ng Suns, pati officiating at ejection ni Chris Paul.

Nilitanya niya rin ang isang bagay na walang kinalaman sa basketball,“in this building, you can’t hear anything because it’s like a club, it’s like a South Beach club out there,” ani Kerr pagkatapos ng laro. “What are we doing?”

Natawa ang mga nasa post-game press conference, pero hindi nagbibiro ang coach. “I’m being dead serious,” dugtong niya. “I couldn’t hear anything out there. The whole game is just thumping, techno club music. Can’t we just have a basketball game anymore? What the hell?”

Nakakabingi raw at hindi nakakatuwa ang tugtog sa Footprint Center, napadali ang unang laro ni Paul laban sa dating team.

Bago ang halftime, tinawagan ng foul si CP3 laban kay Kevin Durant. Ilang sandali lang, pinituhan ng pangalawang technical foul ang veteran point guard at pinauna sa locker room ni referee Scott Foster.

(Vladi Eduarte)