Andrea wala raw karapatan sa The Most Important Star of This Generation title

Marami ang nagulat sa title na ibinigay ng Star Magic kay Andrea Brillantes, ha!

Sa naganap kasing ‘Star Magical Christmas 2023’ ay tinawag siyang The Most Important Star of This Generation habang rumarampa siya sa white carpet.

May ilang fans ng ibang artista ang nag-react sa kanyang monicker.

“MOST IMPORTANT STAR – pumupunta lang sa concert para magpapansin HAHAHAHA.”

“Overrated . Not a fan nor a basher pero na observe ko lang, parang naging maingay lang naman ’to lately dahil sa dami ng issues at drama n’ya online.”

May iba namang pinagtanggol siya at sinabing deserve niya ang kanyang title.

“Tunay namang importante siya, relevant. Kahit anong sabihin niya, gawin niya, galaw nya, kahit nga nananahimik lang siya, napag-uusapan siya eh. Palaging ginagawan ng issue, habang si ante ayan nagtatrabaho, nagtatravel, at nagnenegosyo.”

Congratulations, Andrea! (Byx Almacen)