2 pulis-Cavite timbog sa hulidap

BUMAGSAK na sa kamay ng Philippine National Police-Integrity Monitoring and Enforcement Group (PNP-IMEG) ang dalawang pulis na kabilang sa mga inakusahan ng isang retiradong professor ng pagnanakaw sa umano’y anti illegal drugs operation sa kanyang bahay sa Imus City, Cavite noong Agosto.

Kinilala ang mga ito ni IMEG Director Brig. Gen. Warren de Leon na sina Police Senior Master Sergeant (PSMS) Daisy Diones, aktibong miyembro ng PNP na nakatalaga sa General Service Office (GSO) sa Cavite Provincial Police Office, residente ng Silang, Cavite at Police Corporal Jenerald P. Cadiang, 33-anyos na dinismis na sa serbisyo at residente ng Noveleta, Cavite.

Ayon kay De Leon, inaresto ang dalawa sa magkahiwalay na operasyon noong Miyerkoles sa bisa ng arrest warrant na inilabas ni Imus City Regional Trial Court (RTC) Branch 121 Presiding Judge Giovanni Elnar Palmar sa kasong robbery.

Inirekomenda ng korte ang P120,000 piyansa sa bawat akusado na kapwa dating mga miyembro ng Drug Enforcement Unit (DEU) ng Imus City Police Station. Nakaditine ang mga ito sa Imus City Police Station.

Nag-ugat ang kaso laban sa mga ito matapos silang akusahan ng retiradong professor na si Rebecca Caoile na ilegal na pumasok at nagnakaw sa kanyang bahay sa Barangay Alapan 1-A, Imus City, Cavite noong Agosto 2, 2023.

Nakita sa video ang paghalughog ng mga ito sa mga kagamitan ng complainant at pagtangay sa mga gulong at rim ng motorsiklo nito.

Kinuha rin umano ng mga pulis ang pera, laptop at iba pang mahahalagang bagay sa loob ng bahay ni Caoile.

Samantala, bukod kay Cadiang ay dinismis na rin sa PNP noong nakaraang buwan ang iba pang idinawit sa umano’y hulidap na sina Staff Sergeant Jesus Alday, Julius Barbon at Emil Buna; Corporal Lew Amando Antonio at patrolman Reymel Czar Reyes at Rene Mendoza.

Ayon kay De Leon, patuloy ang pagtugis sa mga ito.

“Walang lugar ang mga ilang bulok at tiwaling miyembro ng pulisya sa aming hanay kaya ihihiwalay namin sila para hindi mahawa ang mga matuwid at may integridad nating miyembro. Tuloy-tuloy pa rin ang ang aming panawagan sa ating mga kababayan na huwag mag-atubiling isumbong sa IMEG ang mga tiwali at abusadong pulis,” pahayag ni De Leon. (Edwin Balasa)