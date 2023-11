Yukien Andrada papasiklab sa Beda

Mga laro Biyernes: (FilOil EcoOil Centre)

1:30pm — San Sebastian vs Arellano

3:30pm — San Beda vs Letran

NO bearing game ang huling laro ng San Beda University kontra Letran ngayong araw sa NCAA Season 99 men’s basketball tournament dahil kahit ano ang maging resulta ng laban ay mananatiling swak pa rin ang Red Lions sa Final Four.

Pero kailangan pa rin ng Red Lions na manalo kaya kakapitan nila sa opensa si Yukien Andrada para pahabain ang kanilang winning streak sa apat at madala nila ang momentum sa semifinals.

Magsisimula ang bakbakan ng San Beda at Letran ngayong alas-3:30 ng hapon sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan pagkatapos ng San Sebastian College at Arellano University match sa ala-1:30.

Nasa no. 3 ng team standings ang Red Lions sakmal ang 11-6 kartada, kahit matalo sila sa Knights ay mananatili sila sa pwesto at makakalaban nila sa semis ang no. 2 seed na Lyceum of the Philippines.

Si Andrada ang pang-primerong sandata ng Red Lions sa mga nakaraang laban kaya asahang magpapasiklab ulit ito kontra Letran.

Samantala, ang ibang nakapasok sa F4 ay ang top seed na Mapua Cardinals (15-3) na makakaharap ang no. 4 College of Saint Benilde (11-7).

(Elech Dawa)